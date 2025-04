Papa nero, la suggestione del Pontefice di colore: gli africani in corsa

(Adnkronos) – “Sarà vero, dopo Miss Italia aver un Papa nero, no me par vero…”. Il brano dei Pitura Freska del 1997 torna in mente subito, appena si guarda alla possibilità che, prima volta nella storia della Chiesa, possa essere un cardinale di colore il successore di Papa Francesco. Una possibilità concreta stando alle attese della vigilia di un conclave che si annuncia particolarmente aperto. Diversi i candidati che potrebbero rendere reale la suggestione del Papa nero: il ghanese Peter Turkson, che era già tra i favoriti nel conclave di dodici anni fa quando venne eletto Bergoglio e che oggi è accreditato anche dai bookmaker inglesi di più chance rispetto ad allora; Fridolin Ambongo Besungu, della Repubblica Democratica del Congo; John Olorunfemi Onaiyekan, nigeriano, che è fuori dal conclave per raggiunti limiti d’età ma che è considerato papabile. Eleggibili al soglio pontificio sono considerati anche il guineano Robert Sarah e il sudafricano Wilfrid Fox Napier. Conteranno ovviamente i numeri, insieme alle convergenze strategiche e alla conta fra tradizionalisti e progressiti, con sfumature di varia natura nella possibile composizione dei rispettivi schieramenti. E va considerato che i cardinali africani elettori sono 18, erano 11 nel 2013. Un numero più consistente ma sempre largamente inferiore alle rappresentanze di Europa e Americhe. Quando si parla di ‘Papa nero’, storicamente, non si fa riferimento solo al colore della pelle. E’ la formula usata per definire il capo dei Gesuiti, da sempre considerata tra le più potenti, influenti e intellettualmente raffinate confraternite ecclesiastiche. In questa accezione, il gesuita Francesco è stato un Papa nero e il primo Pontefice latino americano. Ora, c’è chi scommette su un’altra prima volta, quella di un Papa di colore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)