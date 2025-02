Papa non legge catechesi in udienza: “Con la mia bronchite non posso”

(Adnkronos) – Il Papa, anche oggi all’udienza generale in Aula Paolo VI, non ha letto la catechesi e l’ha affidata a un collaboratore. “Adesso – ha detto a braccio – mi permetto di chiedere al sacerdote lettore”, il collaboratore, “che continui perché con la mia bronchite non posso ancora. Spero di potere la prossima volta”. Bergoglio ieri sera è intervenuto a sorpresa al Festival di Sanremo con un messaggio monito alla pace prima dell’esibizione di una cantante Israeliana e di una palestinese.

Il pontefice anche mercoledì scorso aveva affidato la lettura della catechesi a un collaboratore e domenica in piazza San Pietro per il Giubileo delle Forze Armate ha interrotto la lettura dell’omelia affidandola al maestro delle celebrazioni pontificie a causa della bronchite che non dà tregua. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)