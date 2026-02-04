9.6 C
Firenze
mercoledì 4 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Papà ruba nuggets al figlio allo stadio, lui piange e la squadra lo ricompensa: il video virale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Un regalo speciale per un tifoso speciale. È diventato virale sui social un video che ritrae Rory, un giovane tifoso del Wolverhampton, scoppiare in lacrime sugli spalti del Molineux Stadium dopo che il papà, seduto al suo fianco, gli ha sottratto un bocconcino di pollo durante la partita della squadra di calcio inglese. La scena ha fatto il giro del web e a distanza di una settimana la squadra di Premier League ha deciso di intervenire per consolare il piccolo supporter.  

 

In occasione del match successivo, la mascotte dei Wolves ha raggiunto Rory sugli spalti, consegnandogli una nuova porzione di nuggets e alcuni gadget ufficiali della squadra: “Speriamo che questi nuggets compensino la delusione di due settimane fa. E questa volta, papà, non ti è permesso avvicinarti ai bocconcini”, ha scherzato lo speaker dello stadio.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.6 ° C
10.3 °
8.7 °
82 %
2.2kmh
75 %
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
9 °
Sab
13 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1482)ultimora (1323)sport (68)Eurofocus (54)demografica (37)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati