Papalia (Ucbm): "Servizio e presenza cuore della vita accademica"

(Adnkronos) – “Il messaggio che vogliamo dare oggi ai nostri studenti è che internazionalizzazione, prossimità, selezione e soprattutto servizio – servizio ai docenti e ai nostri valori – sono elementi insostituibili. L’università vive attraverso la presenza costante degli studenti nelle aule e nei corridoi dove, grazie all’esempio dei docenti, possono costruire il loro futuro”. Così Rocco Papalia, magnifico rettore dell’università Campus Bio-Medico di Roma, intervenendo oggi alla cerimonia di inaugurazione del 33esimo anno accademico.  

Papalia ha sottolineato il valore simbolico di una governance che oggi vede ai vertici ex studenti dell’ateneo. “E’ il passaggio” del testimone “a cui crediamo molto: docenti che hanno formato attraverso valori fondanti e studenti che, cresciuti in queste aule, oggi mettono in pratica il loro bagaglio professionale e umano”.  

Guardando alle sfide attuali, il rettore ha evidenziato come le università, pur avendo oltre 8 secoli di storia, non siano realtà superate. “Sono luoghi di comunicazione, di apprendimento dei valori e di condivisione. Questa trasmissione” di sapere e ruoli “da docente a studente e tra studenti non può essere sostituita da alcuna azienda. E’ qui – ha concluso – che si costruiscono competenze e si alimenta una dimensione internazionale fondata sulla speranza nel futuro”. 

