23.9 C
Firenze
giovedì 28 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Papera di Onana e 26 rigori: squadra di quarta serie elimina il Manchester United

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Choc Manchester United. La squadra inglese è stata eliminata oggi, mercoledì 28 agosto, al secondo turno di Carabao Cup, la coppa di Lega britannica, dal Grimsby Town, squadra di quarta serie, il corrispettivo della Serie D italiana. I Red Devils sono andati sotto 2-0 nel primo tempo con i gol di Vernam e Warren, su cui è colpevole l’ex portiere dell’Inter Andre Onana, protagonista dell’ennesima papera da quando si è trasferito all’Old Trafford. Il camerunse infatti prima si fa infilare sul suo palo e poi, su calcio piazzato, sbaglia completamente il tempo dell’uscita, favorendo il raddoppio dei padroni di casa. Nel secondo tempo la reazione della squadra di Amorim arriva soltanto nel finale, dove lo United riesce prima ad accorciare con il gol di Mbeumo e poi a pareggiare i conti all’ultimo respiro con Maguire, a segno all’89’. Il risultato è quindi di 2-2 e la sfida prosegue ai rigori. Qui arriva una serie incredibile di oltre 26 conclusioni dagli undici metri, con i portieri che arrivano a calciare entrambi.  Alla fine è proprio il Grimsby ad avere la meglio, con il tabellone che recita 12-11, grazie agli errori decisivi di Cunha e Mbeumo, pagati entrambi, tra l’altro, oltre 70 milioni di euro. Gioia incontenibile, ovviamente, per i tifosi di casa, che al termine del match si concedono una liberatoria invasione di campo, mentre lo United continua a sprofondare in una crisi senza fine.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
23.9 ° C
25.1 °
22.3 °
73 %
1.5kmh
0 %
Gio
32 °
Ven
24 °
Sab
24 °
Dom
27 °
Lun
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)incendio (13)Eugenio Giani (12)arresto (12)Gaza (12)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati