martedì 23 Settembre 2025
Paracetamolo in gravidanza, Trump lancia allerta per le future mamme: “Rischio autismo”

REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fortemente sconsigliato alle donne incinte di assumere paracetamolo, un antidolorifico ampiamente utilizzato, affermando che è “probabilmente associato a un rischio notevolmente aumentato di autismo”. “Non assumetelo”, ha ribadito il presidente Usa durante un evento alla Casa Bianca dedicato all’autismo, annunciando che la Food and Drug Administration statunitense informerà i medici del rischio. “Raccomandano vivamente alle donne di limitare l’uso del Tylenol durante la gravidanza,a meno che non sia strettamente necessario. Ad esempio, in caso di febbre estremamente alta che si ritiene di non poter sopportare”, ha detto Trump durante una conferenza stampa. Il Tylenol è considerato l’unico farmaco da banco sicuro per il dolore o la febbre nelle donne in gravidanza. Altri comuni antidolorifici, come l’ibuprofene o l’aspirina a dosaggio regolare, possono aumentare il rischio di gravi complicazioni durante la gravidanza. Anche non curare la febbre può essere pericoloso sia per il feto che per la donna incinta. Tuttavia, gli esperti affermano che l’autismo è causato da molteplici fattori e che la scienza non ha ancora stabilito una correlazione tra l’uso di Tylenol durante la gravidanza e l’autismo. 
Trump ha sollecitato importanti modifiche al programma vaccinale di routine somministrato ai neonati, insistendo sul fatto che non c’è “nessun motivo” per vaccinare i neonati contro l’epatite B. “Direi di aspettare che il bambino abbia 12 anni e sia formato”, ha affermato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

