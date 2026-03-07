Paralimpiadi Milano Cortina al via, oggi le prime medaglie: orario e italiani in gara

(Adnkronos) – Iniziano oggi, sabato 7 marzo, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la spettacolare cerimonia di apertura all’Arena di Verona, è già tempo di assegnare le prime medaglie ai Giochi Paralimpici invernali. Sono 12 i titoli in palio nella prima giornata: attenzione soprattutto allo sci alpino, con le discese, e alle sprint del biathlon. Ecco il programma di giornata, gli azzurri impegnati e dove vedere le gare in tv e streaming.

Ecco gli italiani in gara oggi, sabato 7 marzo, alle Paralimpiadi di Milano Cortina:

9:30 Sci alpino Paralimpico: Discesa donne VI (Martina Vozza, Chiara Mazzel),

10:35 Biathlon Paralimpico: Sprint uomini sitting (Marco Pisani)

10:50 Sci alpino Paralimpico: Discesa uomini VI (Giacomo Bertagnolli), discesa uomini standing (Luca Palla, Federico Pelizzari), discesa uomini sitting (Renè De Silvestro)

11:21 Snowboard Paralimpico: snowboard cross uomini, SB-UL seeding (Riccardo Cardani, Jacopo Luchini, Paolo Priolo)

11:42 Snowboard Paralimpico: snowboard cross uomini, SB-LL1 seeding (Emanuel Perathoner)

12:03 Snowboard Paralimpico: snowboard cross uomini, SB-LL2 seeding (Emanuel Perathoner)

12:40 Biathlon Paralimpico: Sprint uomini standing (Cristian Toninelli)

14:35 Wheelchair curling: Round Robin doppio misto, Italia – Lettonia (Orietta Bertò, Paolo Ioriatti)

17:05 Para ice hockey: Girone A, Italia – Stati Uniti

18:35 Wheelchair curling: Round robin squadre miste, Italia – Canada (Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Mattero Ronzani, Giuliana Turra)

Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina? Le gare di oggi, sabato 7 marzo, saranno visibili in diretta su Rai 2 (fasce orarie 8.30-10.40, 12-13, 14-14.20) e Rai Sport (fasce orarie 10.30-12.15, 13.30-16.25, 17.40-21). Tutte le competizioni saranno visibili anche in streaming su RaiPlay.

