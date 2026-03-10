18.7 C
Firenze
martedì 10 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Paralimpiadi Milano Cortina, Bertagnolli oro in combinata. Altro argento per Mazzel

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Altra giornata da sogno per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Oggi, martedì 10 marzo, Giacomo Bertagnolli ha vinto insieme alla sua guida Andrea Ravelli la terza medaglia ai Giochi Paralimpici invernali (dopo l’argento in SuperG e il bronzo in discesa). Si tratta stavolta di un oro nella combinata alpina visually impaired, con il tempo di 1’56″42.  

Giornata da incorniciare anche per Chiara Mazzel, anche lei alla sua terza medaglia a Milano Cortina 2026. La campionessa azzurra, affiancata dalla guida Nicola Cotti Cottini, ha agguantato un altro argento nella combinata alpina visually impaired dopo l’argento in discesa e l’oro in SuperG.  

L’Italia sale così a quota 7 medaglie, equiparando i podi di Pechino ma con un oro in più. 

milano-cortina-2026/eventi

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18.7 ° C
19.4 °
17.5 °
46 %
2.6kmh
20 %
Mar
17 °
Mer
16 °
Gio
16 °
Ven
18 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1445)ultimora (1312)Eurofocus (55)sport (52)demografica (26)Eugenio Giani (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati