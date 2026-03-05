15.1 C
Firenze
giovedì 5 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Paralimpiadi Milano Cortina, l’azzurro di snowboard Cardani cade in allenamento e perde conoscenza: Giochi a rischio

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Brutto infortunio per l’atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Durante l’allenamento di oggi, giovedì 5 marzo, l’azzurro è stato vittima di una caduta significativa che ha comportato la frattura del casco. In seguito all’impatto, l’atleta ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Come fa sapere il Comitato Italiano Paralimpico, per accertamenti precauzionali Cardani è stato immediatamente trasportato in ospedale e verrà sottoposto a una Tac. Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e con il presidente Marco Giunio De Sanctis, sta valutando attentamente la situazione, ponendo come priorità assoluta la salute dell’atleta. 

Al momento resta a rischio la sua partecipazione ai Giochi Paralimpici, considerando che le prime gare di qualificazione sono previste sabato 7 marzo. 

milano-cortina-2026/protagonisti

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.1 ° C
16.8 °
13.8 °
70 %
0.5kmh
0 %
Gio
15 °
Ven
19 °
Sab
19 °
Dom
16 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1435)ultimora (1285)sport (73)Eurofocus (54)demografica (23)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati