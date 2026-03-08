10.9 C
Firenze
domenica 8 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Paralimpiadi Milano Cortina, oggi seconda giornata: gli italiani in gara e dove vederli

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Seconda giornata di gare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo le emozioni del giorno uno di gare, con le prime medaglie di Chiara Mazzel (argento nella discesa libera impaired) e Giacomo Bertagnolli (bronzo nella discesa libera impaired), gli azzurri vanno a caccia di nuovi successi. Ecco gli orari di oggi, gli italiani in gara e dove vederli in tv e streaming.
 

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, domenica 8 marzo, alle Paralimpiadi di Milano Cortina:  

9:35 Curling, round robin squadre miste Italia-Cina, Slovacchia-Norvegia, Canada-Gran Bretagna, Svezia-Lettonia 

10:00 Biathlon, individuale 12,5 km femminile sitting 

10:30 Biathlon, individuale 12,5 km maschile sitting (Marco Pisani) 

11:00 Snowboard, SBX maschile SB-UL (preliminari) (Paolo Priolo) 

11:10 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (preliminari) 

11:33 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (quarti di finale) 

11:38 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (quarti di finale) (Emanuel Perathoner) 

11:43 Snowboard, SBX maschile SB-UL (quarti di finale) (Jacopo Luchini, Riccardo Cardani) 

12:10 Biathlon, individuale 12,5 km femminile standing 

12:10 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (semifinali) 

12:20 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (semifinali) 

12:25 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (semifinali) 

12:15 Snowboard, SBX maschile SB-UL (semifinali) 

12:30 Biathlon, individuale 12,5 km maschile standing (Cristian Toninelli) 

12:30 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (small final) 

12:32 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (big final) 

12:41 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (small final) 

12:44 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (big final) 

12:47 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (small final) 

12:49 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (big final) 

12:55 Snowboard, SBX maschile SB-UL (small final) 

12:58 Snowboard, SBX maschile SB-UL (big final) 

13:15 Biathlon, individuale 12,5 km femminile VI 

14:00 Biathlon, individuale 12,5 km maschile VI 

14:35 Curling, round robin doppio misto: Gran Bretagna-Cina, Lettonia-Corea, Estonia-Giappone, Stati Uniti-Italia 

18:35 Curling, round robin squadre miste: Canada-Norvegia, Cina-Corea, Stati Uniti-Italia 

Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026? Le gare di oggi saranno visibili su Rai 2 (fasce orarie 8.30-10.30, 12-13) e su Rai Sport (fasce orarie 10.30-12.30, 13.30-16.25, 18.35-21). Le competizioni saranno visibili anche in streaming su RaiPlay. 

milano-cortina-2026/eventi

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.9 ° C
11.6 °
10.2 °
71 %
0.5kmh
75 %
Dom
16 °
Lun
19 °
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1425)ultimora (1283)sport (63)Eurofocus (55)demografica (24)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati