domenica 8 Marzo 2026
Paralimpiadi Milano Cortina, Perathoner primo oro per l’Italia

(Adnkronos) – Giornata da incorniciare per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Oggi, domenica 8 marzo, Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross SB-LL2 (classe di competizione per atleti con disabilità fisiche agli arti inferiori). L’azzurro ha regalato così all’Italia la terza medaglia della spedizione (dopo l’argento di Chiara Mazzel e il bronzo di Giacomo Bertagnolli), portando per la prima volta il tricolore sul gradino più alto del podio in questa edizione dei Giochi Paralimpici. Dietro di lui, l’australiano Tudhope e il coreano Lee. 

