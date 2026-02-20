15.5 C
Firenze
venerdì 20 Febbraio 2026
Paralimpiadi Milano Cortina, Ucraina boicotterà cerimonia di apertura. Cosa sta succedendo

(Adnkronos) –
L’Ucraina boicotterà la cerimonia di apertura delle prossime Paralimpiadi di Milano Cortina, in programma a Verona il 6 marzo. La decisione del Comitato paralimpico internazionale (Ipc) di autorizzare 6 atleti russi e 4 bielorussi a gareggiare con bandiera e inno ha spinto il Comitato paralimpico ucraino a prendere la decisione, dicendosi “indignato” e accusando l’Ipc di portare avanti “una politica sistemica di lealtà verso un Paese che oggi rappresenta una minaccia militare per quasi tutti i paesi europei”. 

“E’ necessario rendersi conto che la Russia – si legge in una nota – oggi occupa territori ucraini, uccide in massa civili -donne, bambini, anziani, persone con disabilità – e issa la propria bandiera, intrisa del sangue della popolazione civile ucraina, sui territori sequestrati. Ed è proprio questa bandiera che l’Ipc consentirà di issare sul territorio delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, concedendo il numero massimo di posti per la partecipazione ai rappresentanti della Russia!”. Una decisione che “ha un carattere puramente politico” e per questo “la squadra paralimpica ucraina e il Comitato Paralimpico dell’Ucraina boicotteranno la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali e chiedono che la bandiera ucraina non venga utilizzata durante la cerimonia stessa”. 

“L’Ucraina sbaglia a non partecipare alla cerimonia delle Paralimpiadi, lo sport così come l’arte e la musica dovrebbero avvicinare le persone. Io ci sarò alla cerimonia e non solo: spero e lavoro perché questa maledetta guerra fra Russia e Ucraina finisca il prima possibile”. Così il vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo a Telelombardia.  

“Ogni tanto ho come la sensazione che c’è qualcuno che invece avrebbe quasi vantaggio e desiderio che la guerra andasse avanti. Io no, i ragazzi ucraini no, i ragazzi russi no. Lo ripeto: lo sport così come l’arte e la musica dovrebbero avvicinare le persone”, conclude. 

