Parata a Pyongyang, Kim presenta il nuovo missile intercontinentale balistico

(Adnkronos) – Nella prima grande parata militare celebrata negli ultimi due anni, la leadership nordcoreana ha presentato ieri sera per la prima volta il nuovo missile balistico intercontinentale di cui si è dotato il Paese, Hwasong-20, definito questa mattina “il più potente sistema d’arma strategico nucleare” dall’agenzia di stampa Kcna.  

Nel corso dell’evento, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha esortato le forze armate a diventare un’entità “invincibile” in grado di “distruggere tutte le minacce”. L’occasione per la parata militare in piazza Kim Il Sung, intitolata al nonno di Kim, è stata l’80° anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori della Corea, al potere nel Paese.  

Presenti ad assistere alla parata il premier cinese Li Qiang, l’ex presidente russo Dmitry Medvedev e il segretario generale del Partito Comunista del Vietnam To Lam. Oltre al missile Hwasong-20, con gittata sufficientemente ampia da raggiungere obiettivi negli Stati Uniti, secondo l’agenzia KCNA, l’esercito ha anche presentato altri sistemi d’arma, come i missili ipersonici. 

Nel suo discorso, Kim ha parlato dello “spirito combattivo eroico” e della “vittoria” che le forze armate hanno ottenuto sui campi di battaglia stranieri per la giustizia internazionale e la vera pace.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

