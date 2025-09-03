17.6 C
Parata della vittoria a Pechino, Xi accoglie Putin e Kim. Trump: “Cospirate contro Usa”

(Adnkronos) – ”Il mondo si trova a dover scegliere tra la pace e la guerra”, ma la Cina “è inarrestabile”, ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping partecipando alla grande parata militare, durata 90 minuti davanti a 50mila persone, per celebrare gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Al suo fianco il leader del Cremlino Vladimir Putin e quello nordcoreano Kim Jong Un. “Non dobbiamo permettere che le tragedie della storia si ripetano”, ha affermato Xi. In una dimostrazione di forza militare, il presidente cinese ha ispezionato le truppe e le armi a bordo di una limousine decappottabile lungo la Chang’an Avenue di Pechino, prima di tornare indietro per raggiungere i suoi ospiti in una zona salotto sopra il ritratto di Mao Zedong su Tiananmen, la porta d’ingresso della storica Città Proibita. Il presidente americano Donald Trump ha accusato Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong Un di ”cospirare” contro gli Stati Uniti. “Portate i miei più sentiti saluti a Vladimir Putin e Kim Jong Un, mentre cospirate contro gli Stati Uniti d’America”, ha scritto Trump su Truth Social rivolgendosi a Xi. “Auguro al presidente Xi e al meraviglioso popolo cinese una grande e duratura giornata di festa”, ha scritto ancora il tycoon aggiungendo: “La grande domanda a cui rispondere è se il presidente cinese Xi menzionerà o meno l’enorme sostegno e il ‘sangue’ che gli Stati Uniti d’America hanno donato alla Cina per aiutarla a garantire la sua LIBERTÀ da un invasore straniero molto ostile. Molti americani sono morti nella ricerca della vittoria e della gloria da parte della Cina. Spero che siano giustamente onorati e ricordati per il loro coraggio e sacrificio!”.. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

