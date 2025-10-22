17.1 C
Firenze
mercoledì 22 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Parcheggia in doppia fila per prendere figlio a scuola, presa a schiaffi da 74enne

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ andato a prendere la sua auto parcheggiata, ma ha trovato un’altra vettura ferma in doppia fila che non gli permetteva di uscire e non ci ha visto più: all’arrivo della conducente, l’ha insultata e presa a schiaffi. E’ accaduto a Como, dove un uomo di 74 anni è stato denunciato dalla polizia. 

Intorno alle 16.30 di ieri pomeriggio, una volante della polizia è stata indirizzata in via Acquanera, nei pressi di una scuola elementare, dove era stata segnalata un’aggressione nei confronti di una donna. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato ad attenderli una 37enne di origini albanesi, che ha raccontato loro di essere stata presa a schiaffi da un uomo per motivi di viabilità. Sul posto, con lei, anche una 31enne, testimone dei fatti. 

Dal racconto delle due donne, è emerso che la 37enne aveva parcheggiato l’auto in doppia fila per poter recuperare il figlio che usciva da scuola. Al momento di tornare all’auto, però, ha trovato il 74enne che lamentava di non poter uscire dal suo parcheggio e per questo l’aveva prima insultata e poi le aveva assestato due schiaffi al volto. Targa dell’auto e descrizione dell’aggressore, hanno permesso ai poliziotti di rintracciare e identificare l’uomo, residente a poche centinaia di metri dal luogo dei fatti. Accompagnato in questura, pur tentando di giustificarsi, il 74enne ha ammesso quanto accaduto e, a seguito della ricezione della querela della parte lesa, è stato denunciato a piede libero. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.1 ° C
18.1 °
15.9 °
90 %
2.7kmh
75 %
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2028)ultimora (1351)vid (299)tec (94)Lav (75)sal (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati