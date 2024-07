Parigi 2024, Federica Pellegrini: “Ritiro Sinner? Spero si riprenda presto” – Video

(Adnkronos) – L’ex campionessa azzurra del nuoto Federica Pellegrini, attuale membro Cio oggi all’inaugurazione di Casa Italia a Parigi 2024, commenta il forfait di Jannik Sinner ai Giochi. “A parte il suo problema di salute che spero risolva presto, diciamo – spiega – che c’è un approccio diverso da sport a sport. Ha gli Slam che è come fosse un’Olimpiade per lui mentre noi atleti di sport olimpici abbiamo i Giochi che valgono più di qualsiasi altra cosa, quindi è logico che lui deve prendere delle decisioni diverse da un atleta che ha come obbiettivo solo l’Olimpiade ogni quattro anni”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)