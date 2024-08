Parigi 2024, Khelif vince ancora: in finale per oro boxe 66 kg

(Adnkronos) – Imane Khelif in finale nella boxe, categoria 66 kg, alle Olimpiadi di Parigi 2024. La pugile algerina, uno dei protagonisti principali dei Giochi, in semifinale batte la thailandese Janjaem Suwannapheng con un verdetto unanime. In finale per la medaglia d’oro affronterà la cinese Yang Liu. Khelif domina l’incontro grazie alle lunghe leve, tenendo costantemente l’avversaria a distanza e colpendo senza correre rischi. Nel terzo round, Suwannapheng viene anche contata dopo un violento gancio sinistro: è il sipario sull’incontro tra l’entusiasmo dei tifosi algerini che affollano gli spalti del Roland Garros, sede dell’incontro. Khelif, che al primo turno ha beneficiato del ritiro dell’azzurra Angela Carini in un match al centro di polemiche, è finita sotto i riflettori per l’esclusione dai Mondiali 2023, organizzati dall’International Boxing Association, per il mancato superamento di un imprecisato gender test. La pugile 25enne è stata ripetutamente difesa dal Cio, che ha ribadito la legittima partecipazione dell’atleta alle competizioni femminili. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)