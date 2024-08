Parigi 2024, Musetti-Djokovic oggi semifinale tennis: orario e come vederla in tv

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti oggi 2 agosto in semifinale alle Olimpiadi di Parigi 2024 contro Novak Djokovic. L’azzurro sfida il serbo, ex numero 1 del mondo, per un posto nella finale del singolare maschile e per una medaglia di metallo prezioso. Il 22enne toscano, reduce dal successo contro il campione olimpico Alex Zverev e primo azzurro in semifinale nel tabellone maschile dal 1924, scenderà in campo nel match – in diretta tv e streaming – che non comincerà prima delle 19 al Roland Garros. Musetti e Djokovic si sono affrontati per 7 volte in carriera. Il 37enne serbo si è aggiudicato 6 precedenti. L’unica vittoria di Musetti risale al 2023 ed è stata ottenuta negli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Montercarlo, quindi sulla terra rossa, in 3 set. Al Roland Garros, il duello è andato in scena già 2 volte proprio sul campo che ospiterà la sfida di oggi. Nel 2021, nel primo confronto diretto, Musetti è andato avanti di 2 set prima di subire il ritorno del rivale e di ritirarsi nel quinto set. Battaglia interminabile anche nell’edizione 2024, ai 16esimi di Parigi: Djokovic ha vinto in 5 set, chiudendo per 6-0, in una partita terminata alle 3 del mattino. L’ultimo faccia a faccia risale alla semifinale del torneo di Wimbledon: il serbo ha avuto la meglio in 3 set contro l’azzurro, protagonista di un’eccellente avventura sull’erba londinese. La semifinale del singolare maschile di tennis, al via non prima delle 19, come tutte le Olimpiadi di Parigi 2024 sarà trasmessa in chiaro in diretta tv sui canali Rai (Raidue e RaiSport) e in streaming su Rai Play. Il match viene trasmesso anche su Sky-Eurosport, disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)