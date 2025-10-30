17 C
giovedì 30 Ottobre 2025
Parigi, oggi Sinner-Cerundolo al terzo turno – Il match in diretta

Jannik Sinner torna in campo. Oggi, giovedì 30 ottobre, il fuoriclasse azzurro sfida Francisco Cerundolo al terzo turno del Masters 1000 di Parigi. Il numero due del ranking Atp arriva dall’agile vittoria contro Bergs, mentre l’argentino arriva dal successo contro Kecmanovic. Il match inizierà intorno alle 19.  

Dove vedere la partita? Sinner-Cerundolo sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv 

Sono cinque i precedenti tra i due: Jannik è avanti 3-2 e ha vinto l’ultima sfida, agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. 

