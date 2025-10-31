20.7 C
venerdì 31 Ottobre 2025
Parigi, oggi Sinner-Shelton ai quarti – Il match in diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, venerdì 31 ottobre, il fuoriclasse azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Jannik è reduce dal successo agile contro Francisco Cerundolo, mentre l’americano (numero 6 del ranking Atp) arriva dalla vittoria contro Rublev. In caso di successo in questo torneo, Sinner potrebbe tornare numero uno al mondo almeno fino alle Atp Finals di Torino. 

Dove vedere il match? Sinner-Shelton viene trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match è visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv 

Chi vince affronterà in semifinale uno tra Medvedev e Zverev. 

