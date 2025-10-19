16.5 C
Firenze
domenica 19 Ottobre 2025
Parigi, rapina al Museo del Louvre

(Adnkronos) – Colpo di scena nel cuore della capitale francese: questa mattina si è verificata una rapina al Museo del Louvre, uno dei luoghi simbolo di Parigi. La notizia è stata resa pubblica dalla ministra della Cultura francese, Rachida Dati, tramite un messaggio su X. “Questa mattina si è verificata una rapina all’apertura. Non si sono registrati feriti. Io sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso”, ha scritto la ministra. 

Secondo quanto riferito, i banditi si sarebbero introdotti nel museo nei primissimi momenti dell’apertura, mentre cominciavano ad arrivare i primi visitatori. Le circostanze del colpo sono ancora poco chiare e non è stato confermato se opere d’arte o oggetti di valore siano stati trafugati. 

Il Louvre è stato immediatamente chiuso “per motivi eccezionali”, come comunicato dallo stesso museo sui canali ufficiali. Le autorità hanno invitato i cittadini e i turisti a non recarsi sul posto, mentre l’area è presidiata dalle forze dell’ordine. Un’indagine è stata immediatamente aperta per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali ammanchi. La ministra ha assicurato massima collaborazione tra istituzioni, polizia e direzione museale. Il Louvre, visitato ogni anno tra 8 e 10 milioni di persone e noto in tutto il mondo per custodire capolavori come la Gioconda di Leonardo da Vinci, è considerato uno dei musei più sorvegliati d’Europa. 

