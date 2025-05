Parma, grave donna accoltellata dal marito davanti ai figli: lui scappa e si schianta con l’auto

(Adnkronos) – Una donna è stata aggredita e accoltellata dal marito oggi a San Secondo, comune della bassa parmense, in Borgo Bertani. L’uomo si è poi messo alla guida della propria auto nel tentativo di fuggire, prima di finire coinvolto in un grave incidente all’altezza di un distributore di carburante, nel tratto di strada che porta al vicino ponte sul fiume Taro, poco lontano dal centro abitato. E’ accaduto stamattina, poco prima delle ore 9, quando i vicini di casa della coppia hanno allertato le forze dell’ordine vedendo i figli della vittima uscire di corsa dall’abitazione. La donna è stata subito portata in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma e risulta essere in condizioni critiche, mentre l’uomo sarebbe stato fermato dai carabinieri della stazione locale subito dopo lo schianto in auto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)