15.2 C
Firenze
domenica 10 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Parma-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Roma torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 10 maggio, i giallorossi sfidano il Parma – in diretta tv e streaming – al Tardini nella 36esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla netta vittoria per 4-0 contro la Fiorentina nell’ultimo turno, che gli ha permesso di avvicinare il quarto posto occupato dalla Juventus, ora distante un solo punto. Quella di Cuesta invece, già salva, ha perso 2-0 con l’Inter a San Siro, nella partita che ha assegnato il 21esimo scudetto ai nerazzurri. 

 

La sfida tra Roma e Parma è in programma oggi, domenica 10 maggio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Parma (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino. All.: Cuesta  

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini  

 

Parma-Roma sarà visibile in diretta televisiva sui canali Dazn, ma anche su quelli SkySport. La sfida si potrà seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.2 ° C
16.1 °
13.7 °
76 %
2.1kmh
75 %
Dom
18 °
Lun
23 °
Mar
23 °
Mer
16 °
Gio
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1916)ultimora (994)Video Adnkronos (279)ImmediaPress (233)lavoro (85)salute (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati