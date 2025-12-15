11.4 C
Firenze
lunedì 15 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Partecipa a battuta di caccia al cinghiale ma l’animale lo carica alle spalle: cacciatore in ospedale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Cacciatore ferito da un cinghiale durante una battuta di caccia in Molise. L’uomo di 70 anni, residente a Campobasso, è stato caricato alle spalle nei boschi di Lucito da un esemplare di grossa taglia, riportando diverse ferite.  

Il cacciatore è stato soccorso e trasportato in un primo momento all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Successivamente, vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito all’ospedale di Pescara, dove si trova attualmente ricoverato per le cure del caso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
11.4 ° C
14 °
9.8 °
80 %
1kmh
100 %
Lun
10 °
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
15 °
Ven
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1406)ultimora (1281)sport (63)demografica (31)Eurofocus (31)attualità (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati