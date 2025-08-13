30.8 C
Partita sospesa a Cincinnati, Sinner gioca… a carte

Ultima ora
Jannik Sinner gioca… a carte. Il tennista azzurro è sceso in campo oggi, mercoledì 13 maggio, contro Adrian Mannarino negli ottavi di finale di Cincinnati, ma la partita è stata sospesa per pioggia dopo tre game del secondo set. Sinner, che aveva vinto il primo parziale 6-4, è quindi rientrato negli spogliatoi e ha trovato il modo per ingannare l’attesa. All’inizio il numero uno del mondo ha fatto un po’ di lavoro fisico, per tenersi caldo. Poi, vedendo che i tempi si allungavano e la pioggia non accennava a diminuire, è rientrato negli spogliatoi e ha messo in piedi un’improbabile quanto inaspettata partita a carte, ovviamente con il suo team. Risate, sorrisi e un clima estremamente rilassato quello che accompagna Sinner, che ha scoperto un nuovo ‘talento’, dopo il golf. In attesa di poter tornare a fare quello che gli riesce meglio.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

