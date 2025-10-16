21.3 C
Firenze
giovedì 16 Ottobre 2025
Pasceri (Subito.it): “Per second hand giro d’affari di 27 miliardi”

(Adnkronos) – “Se c’è un mercato che è fortemente in salute è proprio quello della second hand, il mercato dell’usato. Da 11 anni collaboriamo con Bva Doxa per un osservatorio sulla second hand che ogni anno ci fa scoprire un mondo che è in continua espansione ed evoluzione. Solo l’anno scorso, nel 2024, ben il 63% degli italiani si sono dati alla second hand per comprare o per vendere. Il settore ha rappresentato ben 27 miliardi di giro d’affari”. Così Giuseppe Pasceri, Ceo Subito.it, intervenendo all’appuntamento Adnkronos Q&A, ‘Sostenibilità al bivio’, questa mattina al Palazzo dell’Informazione a Roma. 

Tra l’altro “questi 27 miliardi per la prima volta hanno visto l’online superare l’offline. Siamo passati dal 30% circa dell’online nel 2014 fino al 54% dell’online sull’offline”.  

“Se poi pensiamo alle motivazioni che spingono gli italiani a fare questa scelta, sicuramente in primis c’è il risparmio ma è molto interessante vedere come la riduzione degli sprechi diventi un fattore motivante di primissimo piano e poi c’è il guadagno, che è comunque visto come un aspetto importante”, aggiunge. 

sostenibilita

