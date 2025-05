Pasquale La Rocca assente a Sognando Ballando: “Ricoverato in ospedale per un’infezione acuta”

(Adnkronos) –

Pasquale La Rocca non ha potuto partecipare alla terza puntata di Sognando… Ballando con le stelle a causa di un problema di salute. Dopo l’annuncio di Milly Carlucci in diretta, il maestro di ballo è intervenuto sui social per spiegare il motivo della sua assenza. “Purtroppo, a causa di alcuni problemi di salute, ho dovuto trascorrere qualche giorno in ospedale. I medici mi stanno rassicurando che mi rimetterò al pià presto”, ha esordito Pasquale La Rocca con un post condiviso su Instagram poco prima della messa in onda della semifinale di Sognando… Ballando con le stelle. “Con tutto me stesso, spero di poter essere con voi per l’ultima puntata”, ha continuato il maestro di ballo facendo un in bocca al lupo a tutti i suoi colleghi e “alla meravigliosa squadra di Ballando”. “Vi seguirò da casa, con il cuore sul palco”, ha concluso. Pasquale La Rocca poi è intervenuto con una story pubblicata sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato il motivo del ricovero: “Sono stato dimesso dall’ospedale qualche ora fa. Ho avuto un’infezione alla gola molto acuta, che ha richiesto attenzioni speciali”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)