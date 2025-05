Pasta, pizza e… cannoli: cosa mangiano i tennisti agli Internazionali

(Adnkronos) –

Cosa mangiano i tennisti agli Internazionali d’Italia 2025? Mentre il torneo entra nel vivo, con Jannik Sinner che si prepara ad affrontare i quarti di finale del Masters 1000 di Roma, i giocatori hanno potuto gustarsi, nelle ultime due settimane, le delizie della cucina italiana direttamente al Foro Italico. Tanti giocatori, nei giorni del torneo, hanno elogiato il cibo italiano, facendo intendere che, almeno da quel punto di vista, Roma è il miglior posto dove venire a giocare. Aryna Sabalenka, tennista bielorussa e numero uno del mondo, ha più volte ribadito, tra una partita e l’altra, la sua passione per la cucina italiana: “Ho avuto la possibilità di scegliere se giocare alle 19 o alle 11. Ho scelto le 11 perché voglio andare a cena e mangiare pasta o pizza”, ha detto dopo la vittoria dell’esordio contro Potapova, “penso prenderò una carbonara, ma farò in modo che qualcuno del mio team prenda la pizza così potrò rubargliene qualche fetta”. Con il passare dei giorni, la pasta romana è diventata un vero e proprio portafortuna per Aryna: “Ieri non ho mangiato la mia pasta preferita, quindi immagino sia per questo che non sono andata così bene”, ha detto Sabalenka dopo la vittoria nel match successivo, seppur con qualche fatica di troppo, contro Kostyuk. Anche Alexander Zverev, tennista tedesco che questa sera giocherà i quarti di finale del torneo contro Lorenzo Musetti, ha ammesso di apprezzare la cucina del Foro, nonostante, in generale, non ami il cibo: “è vero, non amo mangiare o spendere tanto per andare a cena. L’Italia è l’unico posto dove mi lascio andare”. Ma cosa mangiano i tennisti agli Internazionali? A farci sbirciare dentro la mensa degli Internazionali d’Italia, ci ha pensato proprio una tennista, la russa Daria Saville, 132esima del ranking Wta e molto attiva su TikTok. Tra i tanti contenuti che posta regolarmente, Saville ha mostrato proprio il cibo offerto dal Masters 1000 di Roma ai suoi tennisti. Nel suo video, un vero e proprio tour all’interno dell’esclusiva ‘lounge’ riservata ai giocatori, si vede un’offerta vasta e per tutti i gusti. La mensa è infatti divisa in diverse ‘stazioni’. La prima è quella asiatica, che contiene sushi, ravioli al vapore e poké. Poi si passa al reparto salumi e formaggi, con accoppiamenti come pomodoro e mozzarella e salmone. Immancabile la postazione dedicata alla pizza, con gli chef che le cuociono in un forno a legna di diverse dimensioni e di tutti i tipi, con la margherita che, inevitabilmente, domina. Tante le paste offerte. Bianche, come la carbonara, o rosse, come l’amatriciana, ma anche riso, per i più attenti alla forma. Per i secondi piatti la mensa del Foro offre pesce e carne: hamburger, bistecche, pollo e carne marinata nel sugo. Immancabile anche la ‘stazione’ per le verdure, importanti per l’alimentazione di ogni atleta: insalata, pomodori, carote, ma anche zucchine, melanzane e peperoni grigliati. Poco più avanti, le insalate di riso, di ogni tipo. Il menù di frutta include macedonie e banane, mentre tra i dolci si trovano cannoli, piccole torte di tiramisù e budini al cioccolato. Nel reparto dessert ogni tipo di gelato e le bevande: coca cola, fanta, acqua ma anche birre, rigorosamente di marche italiane. “Il cibo è di un altro livello”, ammette alla fine Saville, “il migliore del circuito”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)