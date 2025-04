Patrizia Pellegrino: “Valeria Marini? Mi accusa di comprare i follower, ma lei è la prima a farlo”

(Adnkronos) – Continua lo scontro tra Patrizia Pellegrino e Valeria Marini. Tra le due showgirl, protagoniste di ‘Ne vedremo delle belle’, il nuovo show di Carlo Conti in onda su Rai 1, non scorre buon sangue e Patrizia Pellegrino, ospite a ‘La volta buona’, ha voluto difendersi dalle accuse mosse dalla collega.

Nel corso della puntata di

Domenica In

, andata in onda ieri domenica 6 aprile, Valeria Marini ha detto che la showgirl con cui va meno d’accordo nello show di Rai 1 è proprio Patrizia Pellegrino. Quest’ultima è stata ospite oggi, lunedì 7 aprile, da Caterina Balivo a ‘La volta buona’ e ha detto di non sentire la competizione con la showgirl: “Ha iniziato lei a dire che voleva tirarmi cose in testa. Io mi metto sempre in gioco, mi voglio divertire e far divertire”, ha detto. Il costumista Giovanni Ciacci, ospite nel salotto di Caterina Balivo, ha chiesto a Patrizia se l’accusa di Valeria Marini fosse vera. La showgirl, infatti, avrebbe puntato il dito contro Patrizia accusandola di comprare i follower su Instagram. La Pellegrino ha così replicato: “È lei che ha tanti follower finti, non so perché viene ad accusare me. Forse mi arrivano tante richieste dall’India perché faccio bene la danza del ventre”, ha concluso ironica. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)