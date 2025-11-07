Patrizia Rossetti: “Ho ritrovato l’amore con l’attore Marco Antonio Bellini”

(Adnkronos) –

Patrizia Rossetti, dopo anni da single e una separazione, ha ritrovato l’amore con l’attore Marco Antonio Bellini, quarantenne che era suo amico da anni. Dopo le foto rubate del bacio di Novella 2000 di Roberto Alessi – mostrate in anteprima su Rai 2- Rossetti conferma a Monica Setta a ‘Storie al bivio’ nella puntata di domani, sabato 8 novembre alle 15. 30 su Rai2, il suo stato di grazia. “Eravamo solo amici poi qualcosa è cambiato e sono la donna più felice del mondo”, dice la conduttrice.

“Marco è una persona splendida che ha oltre 20 anni meno di me ma dimostra che le cose belle arrivano improvvisamente quando non le cerchi più, a prescindere dall’età”.

Rossetti rivela: “Non ho avuto figli ma ho una amica giovanissima, Chiara, che considero una figlia, una cagnolina di nome Perla e con Marco costruisco un nucleo che fa famiglia. Come andrà e quanto durerà non me lo chiedo. Potrebbe essere solo amicizia alla fine ma andrebbe comunque bene. Oggi sono, forse per poco, al settimo cielo”.

