15.3 C
Firenze
venerdì 7 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Patrizia Rossetti: “Ho ritrovato l’amore con l’attore Marco Antonio Bellini”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Patrizia Rossetti, dopo anni da single e una separazione, ha ritrovato l’amore con l’attore Marco Antonio Bellini, quarantenne che era suo amico da anni. Dopo le foto rubate del bacio di Novella 2000 di Roberto Alessi – mostrate in anteprima su Rai 2- Rossetti conferma a Monica Setta a ‘Storie al bivio’ nella puntata di domani, sabato 8 novembre alle 15. 30 su Rai2, il suo stato di grazia. “Eravamo solo amici poi qualcosa è cambiato e sono la donna più felice del mondo”, dice la conduttrice. 

“Marco è una persona splendida che ha oltre 20 anni meno di me ma dimostra che le cose belle arrivano improvvisamente quando non le cerchi più, a prescindere dall’età”.  

Rossetti rivela: “Non ho avuto figli ma ho una amica giovanissima, Chiara, che considero una figlia, una cagnolina di nome Perla e con Marco costruisco un nucleo che fa famiglia. Come andrà e quanto durerà non me lo chiedo. Potrebbe essere solo amicizia alla fine ma andrebbe comunque bene. Oggi sono, forse per poco, al settimo cielo”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
15.3 ° C
15.6 °
12.1 °
72 %
2.7kmh
100 %
Ven
15 °
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
17 °
Mar
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1496)ultimora (1394)sport (60)demografica (42)attualità (15)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati