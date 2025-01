Patti Smith, ha malore sul palco in Brasile: prosegue show in sedia a rotelle – Video

(Adnkronos) – Patti Smith ha avuto un malore durante un concerto al Teatro Cultura Artística di San Paolo in Brasile. La grande artista 78enne è stata costretta ad interrompere la performance, che stava portando avanti con la band Soundwalk Collective, ed è stata accompagnata fuori dai soccorritori. A darne notizia è la stessa band che, nelle sue stories di Instagram, ha firmato un messaggio congiunto con la Smith raccontando l’accaduto. “Grazie San Paolo per la tua bella energia e il tuo supporto stasera -hanno scritto sul social- È stata un’esperienza molto toccante per tutti noi. Grazie per essere stati qui. Patti ha sofferto di una forte emicrania negli ultimi giorni, e ora ha avuto qualche capogiro sul palco, ma ha comunque voluto essere qui per tutti noi e per voi ed esibirsi oggi. Patti è estremamente grata a tutti voi per la vostra pazienza, e manda il suo amore a tutti coloro che hanno atteso”. L’artista è poi tornata sul palco, stavolta in una sedia a rotelle, per salutare il pubblico, ed ha eseguito una versione del suo brano più iconico, ‘Because The Night’, a cappella e senza musica. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)