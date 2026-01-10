Paura per Caterina Balivo in Argentina: malore in aeroporto, il ricovero e il lieto fine

(Adnkronos) –

Momenti di paura per Caterina Balivo durante le vacanze di Capodanno trascorse in Argentina. La conduttrice de ‘La Volta Buona’ è stata costretta a trascorrere alcune ore in ospedale dopo essere svenuta in aeroporto a causa di un malore. A raccontare l’accaduto è stato il marito Guido Maria Brera che sui social ha condiviso il resoconto dell’episodio.

Con un post scritto come una lettera indirizzata a un amico, Brera ha spiegato l’efficienza del paese: “Voglio raccontarti che in Argentina funziona tutto alla grande. I taxi che quando li chiami ti rispondono subito e arrivano puntuali, gli autobus che passano in orario”.

Poi, ha elogiato ‘Aereolineas Argentinas’ che si è preso cura tempestivamente della salute della conduttrice: “Quando svieni al gate ti manda un suo delegato e ti riprotegge subito sui voli successivi e infine… infine Raffi i medici! E i paramedici! E ti fanno flebo di sali, ti controllano la glicemia e ti confortano con calma, sorrisi e mai un malumore”, ha aggiunto.

Brera in conclusione ha voluto rassicurare i fan, precisando che non si è trattato di nulla di grave: “Ps Cate ha solo avuto un corpo a corpo con l’influenza e alla fine ha stravinto”, ha concluso, ringraziando il team medico che si è preso cura della moglie.

