5.4 C
Firenze
sabato 10 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Paura per Caterina Balivo in Argentina: malore in aeroporto, il ricovero e il lieto fine

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Momenti di paura per Caterina Balivo durante le vacanze di Capodanno trascorse in Argentina. La conduttrice de ‘La Volta Buona’ è stata costretta a trascorrere alcune ore in ospedale dopo essere svenuta in aeroporto a causa di un malore. A raccontare l’accaduto è stato il marito Guido Maria Brera che sui social ha condiviso il resoconto dell’episodio.  

Con un post scritto come una lettera indirizzata a un amico, Brera ha spiegato l’efficienza del paese: “Voglio raccontarti che in Argentina funziona tutto alla grande. I taxi che quando li chiami ti rispondono subito e arrivano puntuali, gli autobus che passano in orario”.  

Poi, ha elogiato ‘Aereolineas Argentinas’ che si è preso cura tempestivamente della salute della conduttrice: “Quando svieni al gate ti manda un suo delegato e ti riprotegge subito sui voli successivi e infine… infine Raffi i medici! E i paramedici! E ti fanno flebo di sali, ti controllano la glicemia e ti confortano con calma, sorrisi e mai un malumore”, ha aggiunto.  

 

Brera in conclusione ha voluto rassicurare i fan, precisando che non si è trattato di nulla di grave: “Ps Cate ha solo avuto un corpo a corpo con l’influenza e alla fine ha stravinto”, ha concluso, ringraziando il team medico che si è preso cura della moglie.  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
5.4 ° C
7.7 °
4.9 °
88 %
0.9kmh
0 %
Sab
5 °
Dom
10 °
Lun
8 °
Mar
8 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (910)ultimora (836)Eurofocus (35)demografica (26)carabinieri (14)sport (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati