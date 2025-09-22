23.8 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Paura per Tom Holland, commozione cerebrale sul set di Spider-Man

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Paura sul set di ‘Spider-Man: Brand New Day’, il prossimo film dedicato all’Uomo Ragno. Secondo quanto confermato dalla testata americana ‘Variety’, l’attore protagonista Tom Holland ha subito una lieve commozione cerebrale venerdì scorso a seguito di un incidente durante le riprese. Nessun altro membro della troupe o del cast è rimasto ferito. In via del tutto precauzionale, l’attore si prenderà ora una pausa di alcuni giorni per riposare, con l’intenzione di tornare sul set a breve. Nel frattempo, Sony e Marvel Studios, che producono la pellicola, hanno programmato una riunione per lunedì al fine di riorganizzare il piano di lavorazione e gestire al meglio lo stop forzato. La produzione di ‘Spider-Man: Brand New Day’ era iniziata a Glasgow all’inizio di agosto, con un’uscita nelle sale attualmente fissata per il 31 luglio 2026. Il film segna il grande ritorno di Holland nei panni di Peter Parker dopo ‘Spider-Man: Homecoming’ del 2017, ‘Spider-Man: Far From Home’ del 2019 e ‘Spider-Man: No Way Home’ del 2021. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

