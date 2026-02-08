10.3 C
Paura per Vonn, caduta rovinosa e grave infortunio in discesa Milano Cortina

(Adnkronos) –
Paura per Lindsey Vonn, protagonista di una rovinosa caduta nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi domenica 8 febbraio. La 41enne statunitense ha perso l’equilibrio nella prima fase della gara ed è caduta malamente, riportando con ogni probabilità un gravissimo infortunio. 

Vonn, scesa con il pettorale numero 13, dopo circa 12 secondi di gara è andata in rotazione nel primo salto ed è caduta. La veterana ha urtato una porta e ha perso l’assetto ideale: dopo il terribile volo, gli sci non si sono sganciati e hanno fatto perno sul terreno, con potenziali conseguenze gravi per le ginocchia. Vonn, in carriera vincitrice per 12 volte sulla pista di Cortina, oggi ha preso il via nonostante una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro riportata a Crans Montana, pochi giorni dall’inizio dei Giochi. Nelle prove cronometrate dei giorni scorsi, la fuoriclasse statunitense era apparsa pienamente competitiva. 

La fuoriclasse ha urlato per il dolore ed è rimasta a lungo sdraiata in pista. L’intervento dei soccorsi ha preceduto l’arrivo dell’elicottero che ha trasferito l’atleta. 

