Pausa caffè troppo lunga, sindaco fa rimuovere tutti i distributori automatici

(Adnkronos) – Via tutti i distributori automatici dal municipio di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Questa la decisione presa dal sindaco Stefano Soldan quando si è reso conto che le ‘pause caffè’ dei dipendenti comunali duravano troppo e non subivano un “adeguato controllo orario”. Stamane, nel corso della riunione coi dipendenti comunali, il primo cittadino ha ribadito la sua decisione. I dipendenti potranno bere comunque un caffè durante l‘orario di lavoro andando in uno dei bar vicini “previa timbratura del badge sia all’uscita che al rientro” in modo tale che l’orario di lavoro quotidiano sia effettivo. Il minutaggio della pausa caffè andrà poi recuperato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)