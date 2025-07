Pavia, ragazzo di 16 anni caduto nel Po: in corso le ricerche

(Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di un ragazzo di 16 anni visto inabissarsi mercoledì pomeriggio nel fiume Po e non più riemerso. Come si legge sul profilo X dei Vigili del fuoco, è accaduto in località Ponte della Becca, nel comune di Linarolo (Pavia). Sul posto sono attualmente impegnati specialisti del soccorso acquatico e sommozzatori dei nuclei regionali della Lombardia e del Piemonte. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)