Pechino Express, Fiona May e Mattia Stanga tra le coppie in gara

(Adnkronos) –
Tra i concorrenti della prossima edizione di Pechino Express che verrà trasmessa nel 2026 ci saranno – a quanto apprende l’Adnkronos – anche le coppie formate da Fiona May e dal marito Patrick Stevens, entrambi ex campioni di atletica, e dal duo social composto da Mattia Stanga ed Elisa Maino, influencer e content creators tra i più seguiti dalla Gen Z. 

 

Le due squadre si aggiungono alle cinque coppie già annunciate da Sky, composte dagli attori comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni; dalla figlia dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, Chanel Totti, nota influencer e tiktoker, affiancata dal videomaker Filippo Laurino, figlio della manager di Ilary Blasi; dalla cantante e conduttrice tv Jo Squillo con la dj de ‘La Volta Buona’ Michelle Masullo; dai rapper Dani Faiv e Tony 2Milli; dalle sorelle e modelle argentine Candelaria e Camila Solórzano. 

 

Il percorso dell’edizione 2026 attraverserà tre Paesi asiatici mai esplorati insieme dal programma: Indonesia, Cina e Giappone, in un itinerario che promette emozioni, prove estreme e incontri culturali. 

A guidare il programma sarà ancora Costantino della Gherardesca, affiancato da tre inviati speciali: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, ciascuno con uno stile unico tra comicità, popolarità social ed esperienza sportiva. 

La data di partenza non è ancora stata ufficializzata, ma le riprese inizieranno entro l’autunno. 

