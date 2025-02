Pedullà (M5S): “Picierno infiltrata dei fascisti nella sinistra”. Pd: “Dichiarazioni folli”

(Adnkronos) – Scontro Pd-M5S sull’Ucraina e sugli attacchi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte della Russia. A far insorgere i dem le dichiarazioni dell’eurodeputato M5S, Gaetano Pedullà, contro la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in risposta a una sua intervista a ‘la Repubblica’. “Picierno è una signora che ogni mattina si sveglia pensando a una sciocchezza da dire sul Movimento 5 Stelle. Picierno è un’infiltrata dei fascisti nella sinistra. Chiede più guerra, più armi, più povertà, più morti: non ha nulla a che vedere con la sinistra. E’ un’infiltrata dei fascisti. Cosa ha in comune con la sinistra chi chiede più armi e più povertà? Picierno lo chiede in ogni situazione”, ha affermato Pedullà, a ‘L’Aria che tira’ su La7. Frasi che hanno provocato l’immediata reazione del Pd. “Vogliamo esprimere, anche a nome di tutta la delegazione del Partito democratico, la solidarietà a Pina Picierno per le folli dichiarazioni di un esponente dei 5 stelle qui a Bruxelles – sottolineano in una nota Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, e Stefano Bonaccini, europarlamentare Pd e presidente del Partito democratico – Dichiarazioni che non meritano neanche di essere commentate. In una situazione drammatica per la democrazia in Italia e in Europa ci domandiamo come sia possibile arrivare a fare dichiarazioni così avventate e violente contro un’esponente del Partito Democratico. La destra applaude”. Nell’intervista a ‘la Repubblica’ Picierno ha detto che “all’interno della maggioranza c’è la Lega che esprime posizioni esplicitamente filo putiniane” e che su Mattarella “le parole espresse dal capogruppo Cinquestelle Riccardo Ricciardi sono inopportune e sbagliate. Sicuramente M5S e Lega la pensano allo stesso modo”. Per Picierno, inoltre, “M5S vuole un’Europa debolissima tra potenze forti e anche in questo caso sono in ottima compagnia della Lega e dei sovranisti di Orban”. La delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo parla di “ennesima dichiarazione di Pina Picierno contro il Movimento 5 Stelle” che “denota una continua ossessione nei nostri confronti, una infinita provocazione che riteniamo non più accettabile. Accomunare i Patrioti e le loro relazioni torbide con il Cremlino con le nostre battaglie per la pace, la giustizia sociale, la difesa dell’ambiente e per la salvaguardia dei posti di lavoro nel settore automotive è una offesa intollerabile”. “Piuttosto – continuano gli eurodeputati – come può definirsi progressista il Partito Democratico con Pina Picierno che è a favore del patto di stabilità che taglia sanità e welfare, dell’escalation militare e di una linea sul conflitto in Ucraina che non prevede alcun negoziato di pace? Pina Picierno ha passato il segno e, visto che in politica le parole pesano, se l’esponente del Pd non chiederà scusa per le sue offese gratuite allora saremo costretti a interrompere le relazioni politiche con lei”, concludono. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)