9.9 C
Firenze
giovedì 22 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pellegrini, annullati gli impegni: “Settimana molto difficile”. Cosa è successo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Settimana difficile, molto…”. Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram un messaggio sfogo in cui ha comunicato di essersi trovata costretta a cancellare tutti gli impegni di lavoro previsti nei prossimi giorni. La campionessa olimpica si è scusata con le persone coinvolte: “Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a impegni che questa settimana ho dovuto cancellare”, ha spiegato l’ex nuotatrice per poi aggiungere: “E sottoscrivo le parole di mio marito”.  

A far luce sulla situazione è stato proprio Matteo Giunta, che sui social ha condiviso uno sfogo diretto ai genitori: “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di m***a”, ha scritto con tono severo.  

È molto probabile che la decisione di annullare gli impegni di professionali sia legata a un’influenza entrata in casa Pellegrini-Giunta attraverso la figlia Matilde, che ha appena compiuto due anni e frequenta l’asilo nido.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.9 ° C
10.9 °
9.3 °
55 %
0.9kmh
77 %
Gio
9 °
Ven
7 °
Sab
12 °
Dom
10 °
Lun
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1378)ultimora (1223)Eurofocus (61)sport (49)demografica (45)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati