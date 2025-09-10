20.6 C
Pellegrini cade nella trappola ‘Labubu’, il regalo speciale di Matteo Giunta

(Adnkronos) –
Anche Federica Pellegrini è caduta nella trappola dei ‘Labubu’, i pupazzetti da collezione che negli ultimi mesi hanno fatto impazzire gli appassionati di tutto il mondo.  Tornata a casa dopo un giorno trascorso in viaggio per impegni lavorativi, la campionessa olimpica ha trovato ad attenderla una piccola, inaspettata sorpresa: il marito Matteo Giunta le ha regalato uno dei celebri pupazzetti alti 10 centimetri, riconoscibili per i denti aguzzi.  “Mio marito ha il potere di sorprendermi… ogni tanto. E alle 2 di notte dopo una giornata in viaggio… era proprio quello di cui avevo bisogno”, ha scritto la Divina a corredo del video dove mostra il momento della ‘rivelazione’ del regalo.   Federica Pellegrini non rinuncia all’effetto sorpresa, nel video si copre gli occhi e poi scopre che il colore è bianco. Tra una risata e l’altra, si rivolge al marito: “Quanti soldi hai speso per questa min***ata?”, ha detto shcerzando.  Un siparietto che ha conquistato tutti i follower di Pellegrini: “Scene di splendida normalità”, ha scritto un utente. “L’errore di molti mariti è quello di dimenticarsi che a casa, oltre i figli, c’è anche la moglie da sorprendere con un regalino”, ha aggiunto un altro.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

