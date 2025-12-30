6.9 C
Firenze
martedì 30 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pellegrini e Giunta, la cena romantica e il pancione: “Baricentro spostato in avanti”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Appuntamento in tre per Matteo Giunta e Federica Pellegrini. L’ex campionessa di nuoto e l’allenatore, in attesa del secondo figlio, si sono concessi una serata speciale per salutare l’anno che si chiude e dare il benvenuto a quello nuovo, che porterà con sé la nascita della loro secondogenita, dopo Matilde, nata a gennaio del 2024.  

La coppia ha scelto una cena romantica all’Iris Ristorante, all’interno di Palazzo Soave, a Verona, città dove i due stanno trascorrendo le festività natalizie. A catturare l’attenzione è il riferimento nella didascalia al pancino di Pellegrini: “Baricentro spostato in avanti ma ancora ce la facciamo”, ha scherzato la Divina. E tra le storie Instagram, Pellegrini ha condiviso un video in cui scherza con il marito, che sottolinea quanto un’occasione del genere sia rara: “L’ultima volta che hai fatto un video dopo una cena al ristorante era due anni e mezzo fa”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.9 ° C
9.3 °
5.8 °
80 %
1kmh
52 %
Mar
8 °
Mer
9 °
Gio
6 °
Ven
11 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1039)ultimora (940)Eurofocus (38)sport (36)demografica (26)carabinieri (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati