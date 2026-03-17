Pellegrini e la falsa accusa di stalking, Fabrizio Corona a processo per diffamazione

(Adnkronos) – Fabrizio Corona andrà a processo per diffamazione ai danni del calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini. Questa la decisione del gup sul caso dell’ex fotografo dei vip, rinviato oggi a giudizio e indagato dalla procura della Capitale in relazione a una intervista apparsa su ‘dillingernews.it’ a una 25enne che ha accusato falsamente di stalking il centrocampista giallorosso.

Insieme a Corona, il giudice ha rinviato a giudizio la ragazza, di origini romene, indagata a sua volta per diffamazione, calunnia e minacce ai danni del calciatore. Il processo inizierà il 1 dicembre davanti al giudice monocratico. “Siamo soddisfatti di questo passaggio processuale – commenta l’avvocato Federico Olivo, legale del calciatore – Una decisione che ritengo doverosa. La sede dove ora verrà approfondita questa vicenda è il dibattimento”.

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