Pellegrini, Matilde guarda papà Matteo giocare in spiaggia: l’orgoglio di Federica

(Adnkronos) – Un ritratto di famiglia al mare. Federica Pellegrini, in vacanza, ha condiviso un dolce scatto sui social che ritrae la piccola Matilde mentre osserva il papà, Matteo Giunta giocare a beach volley.  Matilde, nata a gennaio del 2024, sta crescendo in un ambiente dove lo sport è di casa. La mamma la porta spesso in piscina, non per spingerla a seguire le sue orme, ma per farle acquisire sicurezza in acqua fin da piccola. Matilde sta già muovendo i primi passi, o meglio le prime pinnate, senza l’aiuto dei braccioli. L’obiettivo, ha spiegato più volte la 37enne, è chiaro: “Sono una mamma che sa quanto importante sia imparare a nuotare bene e sapersi destreggiare in un elemento così complesso come l’acqua”. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Federica Pellegrini aveva rivelato che il sogno di Matteo Giunta sarebbe quello di vedere la figlia alle prese con il tennis o con la pallavolo. E a giudicare dalla foto condivisa dalla campionessa non sembra affatto un’idea così lontana. Anzi, la piccola Matilde con lo sguardo fisso su papà e una posa curiosa e attenta, sembra già interessata al gioco.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

