Pensionato ucciso in garage a Suzzara, sequestrato testamento: figlia era erede universale

Si è tenuto questa mattina, presso la Casa Circondariale di Mantova, l'interrogatorio di garanzia a carico di Rosa Capuano, figlia di Francesco Capuano, l'anziano ucciso a colpi di pistola mentre si trovava nel garage della propria abitazione di Suzzara, la mattina del 23 dicembre scorso. Alle domande del giudice per le indagini preliminari, l'indagata si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Nell'ambito degli accertamenti condotti dai carabinieri per l'omicidio di Francesco Capuano, i militari del nucleo investigativo di Mantova hanno proceduto al sequestro di un testamento olografo, vergato dalla vittima nel 2016, sul quale veniva nominata la figlia Rosa sua erede universale. Il documento è stato consegnato ai carabinieri dai familiari della vittima. Ieri, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Mantova, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Gonzaga e da quelli del comando provinciale di Napoli, hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti della figlia.