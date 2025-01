Pep Guardiola si separa dalla moglie Cristina dopo 30 anni di matrimonio

(Adnkronos) –

Pep Guardiola si separa dalla moglie Cristina Serra dopo 30 anni di matrimonio. La notizia è stata resa nota dai giornali spagnoli. Secondo quanto riportato da El Periodico, infatti, la separazione sarebbe avvenuta a dicembre del 2024 e i due vivrebbero da allora in case separate. L’allenatore del Manchester City e la moglie Cristina si erano conosciuti nel 1994 e sposati nel 2014. Dalla loro storia d’amore sono nati 3 figli: Maria, influencer 24enne, Marius, che ha 22 anni ed è diventato amministratore delegato a Dubai, e Valentina, minorenne e studentessa. Negli ultimi anni l’allenatore e la stilista hanno vissuto in due posti separati: Cristina viveva tra Barcellona e Londra, mentre Pep a Manchester, decisioni prese per necessità professionali. Ora, la coppia ha deciso di intraprendere strade diverse. Stando alle indiscrezioni, i rapporti tra Guardiola e Cristina sarebbero rimasti ottimi e cordiali. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)