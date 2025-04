Peppa Pig avrà una sorellina: l’annuncio ufficiale

(Adnkronos) – Grande attesa per l’arrivo di un nuovo membro nella famiglia di Peppa Pig, la simpatica maialina protagonista dell’omonimo cartone animato in onda su Rai Yoyo. Dopo l’annuncio della gravidanza di Mamma Pig lo scorso 27 febbraio, che ha suscitato entusiasmo tra i piccoli fan di tutto il mondo, è finalmente stato svelato il sesso del nascituro: Peppa e George avranno una sorellina. I piccoli fan di Peppa potranno rivivere questa scoperta con Peppa e George attraverso un video speciale, in cui i due fratellini si chiedono se preferirebbero avere un fratellino o una sorellina ma per scoprirlo, dovranno far scoppiare il palloncino pieno di coriandoli colorati che rivelerà finalmente il tanto atteso segreto. Per assistere a questo speciale gender reveal, tutti i bambini italiani potranno sintonizzarsi sabato 3 maggio sul canale YouTube di Peppa Pig. Sono ormai passati 20 anni da quando la simpatica maialina ha fatto la sua comparsa sugli schermi del Regno Unito. Dal suo debutto, Peppa ha raggiunto ogni angolo del pianeta, tanto che oggi le sue avventure vengono tradotte in più di 40 lingue e sono trasmesse in 180 Paesi. Approdata in Italia nel 2008, è la serie più amata dai bambini dai 3 ai 5 anni, che ha conquistato tutti con le sue storie semplici e genuine, capaci di trasformare piccole avventure quotidiane in esperienze entusiasmanti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)