11.3 C
Firenze
sabato 8 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Peppe Vessicchio, accanto a lui la moglie Enrica e la figlia Alessia: una ‘famiglia al femminile’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una vita trascorsa nel segno della musica e dell’amore silenzioso. Peppe Vessicchio, morto all’ospedale San Camillo di Roma, stroncato da una polmonite interstiziale precipitata rapidamente, ha avuto accanto a sé, fino all’ultimo istante, la moglie Enrica Mormile, la figlia Alessia, la nipote e le bisnipoti. È stata la famiglia, in una breve nota, a chiedere “riserbo” e ad annunciare che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. 

Il matrimonio, la figlia, le nipoti e le bisnipoti 

Dietro la figura pubblica del maestro, sempre elegante e discreto, c’era un uomo legato profondamente alla sua famiglia e alla compagna di una vita. Con Enrica Mormile, conosciuta nel 1977 e sposata nel 1989, Vessicchio aveva costruito un rapporto saldo e lontano dai riflettori, protetto da un’intimità che entrambi hanno sempre difeso. Anche Enrica, di origini campane come il marito, è una donna di cultura: scrittrice, ha pubblicato due romanzi, “Il viale dei cancelli” (2019) e “Una vita nascosta” (2022), opere che raccontano sensibilità e introspezione, temi vicini alla delicatezza umana che il maestro trasmetteva con la sua musica. 

La famiglia ‘al femminile’ 

Una “famiglia al femminile”, come amava definirla chi lo conosceva bene: donne forti, riservate e unite, che hanno accompagnato il direttore ‘orchestra nei suoi momenti di successo e nelle fasi più difficili. Oggi, nel dolore composto del loro silenzio, custodiscono l’eredità affettiva e artistica di un uomo che ha saputo unire rigore, talento e gentilezza. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.3 ° C
12.5 °
10 °
74 %
1.5kmh
0 %
Sab
11 °
Dom
15 °
Lun
16 °
Mar
16 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1526)ultimora (1422)sport (63)demografica (41)attualità (16)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati