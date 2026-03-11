10.1 C
Firenze
mercoledì 11 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Perego di Cremnago: “Industria, sicurezza e innovazione ambiti inseparabili”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Economia, sicurezza e innovazione non possono più essere considerati ambiti distinti, ma devono integrarsi in una visione strategica di lungo periodo per rafforzare competitività e autonomia dei paesi”. A sottolinearlo è Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, in un videomessaggio trasmesso nel corso della quinta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, la manifestazione dedicata a trasporti, logistica e servizi alle imprese organizzata da ALIS Service in collaborazione con Veronafiere e in programma a Verona fino al 13 marzo. 

“Per molto tempo abbiamo considerato economia, sicurezza e innovazione come ambiti distinti. Oggi non è più possibile”, ha affermato il sottosegretario, sottolineando come la competitività di una nazione, la sua autonomia strategica e la stabilità sociale dipendano dalla capacità di integrare industria e tecnologia in una visione di lungo periodo. In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e competizione per materie prime, energia e supremazia tecnologica, Perego di Cremnago ha evidenziato che “l’industria non è più solo una questione di produzione, ma un’infrastruttura strategica da tutelare”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.1 ° C
11.6 °
9.3 °
81 %
1kmh
75 %
Mer
16 °
Gio
16 °
Ven
18 °
Sab
14 °
Dom
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1389)ultimora (1267)sport (48)Eurofocus (47)demografica (27)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati