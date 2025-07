Perth Glory-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Il Milan torna in campo in amichevole. I rossoneri di Massimiliano Allegri sfidano oggi, giovedì 31 luglio, gli australiani del Perth Glory a Melbourne, dopo aver concluso la propria tournée asiatica. Il Milan, che ha riabbracciato l’ex tecnico della Juve dopo l’annata poco fortunata iniziata con Paulo Fonseca in panchina e conclusa con Sergio Conceicao, vola quindi in Australia, a Perth, per affrontare i padroni di casa. Nelle prime due precedenti uscite i rossoneri sono stati battuti dall’Arsenal 1-0 e hanno invece vinto per 4-2 contro il Liverpool. La sfida tra Perth Glory e Milan è in programma oggi, giovedì 31 luglio, alle 12.20 ora italiana all’HBF Park di Perth, in Australia. Ecco le probabili formazioni:

Perth Glory (4-4-2): Sail; Okamoto, Mrcela, Majekodunmi, Misao; Mileusnic, Amos, Freney, Ostler; Pearman, Taggart. All. Zdrilic

Milan (3-5-2): Maignan; Gabbia, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Estupinan; Okafor, Leao. All. Allegri Perth Glory-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva da Milan Tv, disponibile al canale 230 di SkySport, su Dazn e Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Milan Tv e sull’applicazione ufficiale del club rossonero, sull’app SkyGo, su Dazn e Prime Video. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)