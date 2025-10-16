18.8 C
giovedì 16 Ottobre 2025
Pescara, liceo evacuato: intossicazione da ammoniaca, serie di malori

(Adnkronos) – “Un’intossicazione da ammoniaca” al liceo Marconi di Pescara ha provocato oggi giovedì 16 ottobre una serie di malori e ha fatto scattare il protocollo di maxi emergenza e l’evacuazione della scuola, con un bilancio al momento di 4 pazienti trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino tra cui una professoressa, “tutti in condizioni non gravi”. Lo riferisce l’Asl di Pescara, spiegando che l’intossicazione da ammoniaca sarebbe “proveniente con ogni probabilità dal laboratorio di chimica dell’istituto”. La scuola “è stata immediatamente evacuata e sul posto sono intervenute le squadre del 118 della Asl di Pescara, che hanno attivato il protocollo di maxi emergenza e allestito un Posto medico avanzato davanti all’istituto”, spiega l’Asl in una nota. 

Alcuni episodi di malessere sono stati segnalati anche tra i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Per gestire la situazione, “sono stati impiegati 3 medici del 118, 3 infermieri, 20 soccorritori e 5 ambulanze, coordinati dalla Centrale operativa e dal direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza della Asl Aurelio Soldano”. 

